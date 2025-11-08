La Gare en fête – Fiesta Finale Gare Saint Sauveur Lille

Gratuit – Ouvert à toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T12:00:00+01:00 – 2025-11-08T23:59:00+01:00

Fin : 2025-11-09T15:00:00+01:00 – 2025-11-09T16:00:00+01:00

Dans le cadre du week-end de clôture de Fiesta, plongez dans une ambiance festive et artistique avec La Briche Foraine et le NEXT Festival.

La Briche Foraine – Clôture de l’exposition Institut Grand Festif

Samedi 08 novembre

Venez participer à la grande Mascarade de l’Institut Grand Festif : petits et grands, masqués et costumés, rejoignez les laborantins lillois pour une fête interstellaire et populaire. Transformez-vous peu à peu au rythme de cette parade unique, où créativité et fantaisie sont à l’honneur.

> Le programme détaillé des animations arrive bientôt

—

NEXT Festival – Performances rituelles

Samedi 08 & dimanche 09 novembre

Erste Schritte zu den Schwellen (« Premiers pas vers le seuil »)

Découvrez une performance rituelle immersive créée de Zwoisy Mears-Clarke, chorégraphe, où un groupe masqué avance lentement et rythmiquement au son des grelots de leurs costumes colorés.

Ce qui commence comme une procession dans les rues devient une expérience collective qui réduit subtilement la distance entre les personnes. Pas à pas, Zwoisy démasque des traditions coloniales séculaires et prépare le terrain pour une société inclusive.

Samedi : 13h30 et 15h30

Dimanche : 15h00

(Durée : 45 min)

Rejoingnez-nous ! Participez à cette performance !

Le festival NEXT et lille 3000 lance un appel à participation pour des amateurs souhaitant rejoindre la performance Erste Schritte zu den Schwellen (« Premiers pas vers le seuil ») de la chorégraphe Zwoisy Mears-Clarke.

+ d’infos

—

Infos pratiques

Gratuit / Ouvert à tous

Accessible aux familles

Gratuit / Ouvert à tous

Accessible aux familles

Gare Saint Sauveur
17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas
59000 Lille

