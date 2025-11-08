La Gare en fête Fiesta Finale Lille

Fiesta Finale La Gare en fête avec la Briche Foraine et le NEXT Festival

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille Nord

Début : 2025-11-08 12:00:00

fin : 2025-11-08 23:59:00

2025-11-08 2025-11-09

**Dans le cadre du week-end de clôture de** _**Fiesta**_**, plongez dans une ambiance festive et artistique avec La Briche Foraine et le NEXT Festival.**

### La Briche Foraine Clôture de l’exposition Institut Grand Festif

Samedi 08 novembre

Venez participer à la grande Mascarade de l’Institut Grand Festif petits et grands, masqués et costumés, rejoignez les laborantins lillois pour une fête interstellaire et populaire. Transformez-vous peu à peu au rythme de cette parade unique, où créativité et fantaisie sont à l’honneur.

**12h00 > 18h00 Visite de l’exposition Institut Grand Festif.** Après plusieurs semaines de folles expériences à Lille, il est temps pour l’Institut Grand Festif de révéler le fruit de ses recherches au cours d’une grande fête ouverte à toutes et tous. (Halle B)

**Dès 17h30 Clôture de l’exposition et lancement d’une grande parade délirante** avec tous les laborantins de l’IGF et leurs nouvelles recrues, petits et grands, fraîchement métamorphosés par l’esprit de la fête, avec le Kroult Orchestra (Halle B et Esplanade).

**19h00 Fanfare** des Vilains Chicots (Halle A)

**21h00 > 23h30 DJ set** (Halle A)

—

### NEXT Festival Performances rituelles

Samedi 08 & dimanche 09 novembre

_Erste Schritte zu den Schwellen_ ( Premiers pas vers le seuil )

Découvrez une performance rituelle immersive créée de Zwoisy Mears-Clarke, chorégraphe, où un groupe masqué avance lentement et rythmiquement au son des grelots de leurs costumes colorés.

Ce qui commence comme une procession dans les rues devient une expérience collective qui réduit subtilement la distance entre les personnes. Pas à pas, Zwoisy démasque des traditions coloniales séculaires et prépare le terrain pour une société inclusive.

Samedi **13h30 et 15h30**

Dimanche **15h00**

(Durée 45 min)

Rejoingnez-nous ! Participez à cette performance !

Le festival NEXT et lille 3000 lance un appel à participation pour des amateurs souhaitant rejoindre la performance _Erste Schritte zu den Schwellen_ ( Premiers pas vers le seuil ) de la chorégraphe Zwoisy Mears-Clarke.

[+ d’infos](https://nextfestival.eu/fr/open-call-zwoisy)

—

**Infos pratiques**

Gratuit Ouvert à tous

Accessible aux familles

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Nord Hauts-de-France +33 3 20 31 30 00 garesaintsauveur@mairie-lille.fr

English :

**As part of the closing weekend of** _**Fiesta**_**, immerse yourself in a festive and artistic atmosphere with La Briche Foraine and the NEXT Festival

### La Briche Foraine ? Closing of the Institut Grand Festif exhibition

? Saturday, November 08

Come and take part in the Institut Grand Festif?s Masquerade: young and old, masked and costumed, join the laboratory workers of Lille for an interstellar and popular celebration. Transform yourself little by little to the rhythm of this unique parade, where creativity and fantasy take center stage.

**12:00 pm > 6:00 pm: Visit the Institut Grand Festif exhibition ** After several weeks of crazy experiments in Lille, it’s time for the Institut Grand Festif to reveal the fruits of its research at a party open to all. (Hall B)

**From 5:30 p.m.: Closing of the exhibition and launch of a wild parade** with all the IGF laboratory workers and their new recruits, young and old, freshly transformed by the spirit of the party, with the Kroult Orchestra (Halle B and Esplanade).

**7pm: Fanfare** des Vilains Chicots (Hall A)

**9:00 pm > 11:30 pm: DJ set** (Hall A)

—

### NEXT Festival ? Ritual performances

? Saturday 08 & Sunday 09 November

_Erste Schritte zu den Schwellen_ ( First steps towards the threshold )

Discover an immersive ritual performance created by choreographer Zwoisy Mears-Clarke, in which a masked group moves slowly and rhythmically to the sound of the bells on their colorful costumes.

What begins as a procession through the streets becomes a collective experience that subtly reduces the distance between people. Step by step, Zwoisy unmasks age-old colonial traditions and paves the way for an inclusive society.

Saturday: **1:30pm and 3:30pm**

Sunday: **15h00**

(Running time: 45 min)

? Join us! Take part in this performance!

The NEXT festival and lille 3000 are launching a call for participation for amateurs wishing to join choreographer Zwoisy Mears-Clarke’s performance _Erste Schritte zu den Schwellen_ ( First steps towards the threshold ).

[+ more info](https://nextfestival.eu/fr/open-call-zwoisy)

—

**Practical info

Free Open to all

Accessible to families

German :

**Im Rahmen des Abschlusswochenendes von** _**Fiesta**_** tauchen Sie in eine festliche und künstlerische Atmosphäre mit La Briche Foraine und dem NEXT Festival ein.**

### La Briche Foraine ? Abschluss der Ausstellung Institut Grand Festif

? Samstag, 08. November

Nehmen Sie an der großen Maskerade des Institut Grand Festif teil: Groß und Klein, maskiert und kostümiert, schließen Sie sich den Laboranten aus Lille an, um ein interstellares Volksfest zu feiern. Verwandeln Sie sich nach und nach im Rhythmus dieser einzigartigen Parade, bei der Kreativität und Phantasie im Vordergrund stehen.

**12.00 Uhr > 18.00 Uhr: Besuch der Ausstellung Institut Grand Festif.** Nach mehreren Wochen verrückter Experimente in Lille ist es nun an der Zeit, dass das Institut Grand Festif die Früchte seiner Forschung auf einem großen Fest für alle enthüllt. (Halle B)

**Ab 17.30 Uhr: Abschluss der Ausstellung und Start einer großen, verrückten Parade** mit allen Laboranten des IGF und ihren neuen Rekruten, Groß und Klein, frisch verwandelt vom Geist des Festes, mit dem Kroult Orchestra (Halle B und Esplanade).

**19.00 Uhr: Fanfare** des Vilains Chicots (Halle A)

**21.00 > 23.30 Uhr: DJ-Set** (Halle A)

—

### NEXT Festival ? Rituelle Performances

? Samstag, 08. & Sonntag, 09. November

_Erste Schritte zu den Schwellen_ ( First Steps to the Threshold )

Erleben Sie eine immersive rituelle Performance, die von der Choreographin Zwoisy Mears-Clarke kreiert wurde. Eine maskierte Gruppe bewegt sich langsam und rhythmisch zum Klang der Glöckchen ihrer bunten Kostüme vorwärts.

Was als Prozession durch die Straßen beginnt, wird zu einer kollektiven Erfahrung, die auf subtile Weise die Distanz zwischen den Menschen verringert. Schritt für Schritt entlarvt Zwoisy jahrhundertealte koloniale Traditionen und bereitet den Boden für eine integrative Gesellschaft.

Samstag: **13.30 Uhr und 15.30 Uhr**

Sonntag: **15h00**

(Dauer: 45 Min.)

? Schließen Sie sich uns an! Nehmen Sie an dieser Performance teil!

Das NEXT-Festival und lille 3000 rufen Amateure zur Teilnahme auf, die sich der Performance _Erste Schritte zu den Schwellen_ der Choreografin Zwoisy Mears-Clarke anschließen möchten.

[Weitere Informationen](https://nextfestival.eu/fr/open-call-zwoisy)

—

**Praktische Informationen**

Kostenlos Für alle zugänglich

Zugänglich für Familien

Italiano :

**Nell’ambito del weekend conclusivo di** _**Fiesta**_, immergetevi in un’atmosfera di festa e arte con La Briche Foraine e il NEXT Festival

### La Briche Foraine ? Chiusura della mostra dell’Institut Grand Festif

Sabato 08 novembre

Venite a partecipare alla mascherata dell’Institut Grand Festif: grandi e piccini, mascherati e in costume, unitevi ai laboratori di Lille per una festa interstellare e popolare. Trasformatevi a poco a poco al ritmo di questa sfilata unica, dove la creatività e la fantasia sono al centro della scena.

**12.00 > 18.00: Visita alla mostra dell’Institut Grand Festif ** Dopo diverse settimane di folli esperimenti a Lille, è tempo per l’Institut Grand Festif di rivelare i frutti delle sue ricerche in una festa aperta a tutti. (Sala B)

**Dalle 17.30: chiusura della mostra e lancio di una sfilata selvaggia** con tutti i laboratori dell’IGF e le loro nuove leve, giovani e meno giovani, appena trasformati dallo spirito della festa, con l’Orchestra Kroult (Halle B e Esplanade).

**Ore 19.00: Fanfara** di Les Vilains Chicots (Sala A)

**19.00 > 23.30: DJ set** (Sala A)

—

### NEXT Festival ? Performance rituali

? Sabato 08 e domenica 09 novembre

_Erste Schritte zu den Schwellen_ ( Primi passi verso la soglia )

Scoprite una performance rituale coinvolgente creata dalla coreografa Zwoisy Mears-Clarke, in cui un gruppo mascherato si muove lentamente e ritmicamente al suono delle campane dei loro costumi colorati.

Quella che inizia come una processione per le strade diventa un’esperienza collettiva che riduce sottilmente la distanza tra le persone. Passo dopo passo, Zwoisy smaschera le antiche tradizioni coloniali e prepara il terreno per una società inclusiva.

Sabato: **1.30 e 15.30**

Domenica **15h00**

(Durata: 45 minuti)

? Unitevi a noi! Partecipate a questo spettacolo!

Il festival NEXT e lille 3000 chiamano a raccolta coreografi dilettanti per partecipare alla performance _Erste Schritte zu den Schwellen_ ( Primi passi verso la soglia ) della coreografa Zwoisy Mears-Clarke.

(https://nextfestival.eu/fr/open-call-zwoisy)

—

**Informazioni pratiche

Gratuito Aperto a tutti

Accessibile alle famiglie

Espanol :

**En el marco del fin de semana de clausura de** _**Fiesta**_**, sumérjase en un ambiente festivo y artístico con La Briche Foraine y el Festival NEXT

### La Briche Foraine ? Clausura de la exposición del Institut Grand Festif

? Sábado 08 noviembre

Venga y participe en la Mascarada del Institut Grand Festif: jóvenes y mayores, enmascarados y disfrazados, únase a los laboratoristas de Lille en una fiesta interestelar y popular. Transfórmese poco a poco al ritmo de este desfile único, donde la creatividad y la fantasía son las protagonistas.

**12.00 h > 18.00 h: Visite la exposición del Institut Grand Festif ** Tras varias semanas de locos experimentos en Lille, es hora de que el Institut Grand Festif revele los frutos de sus investigaciones en una fiesta abierta a todos. (Sala B)

**A partir de las 17.30 h: Clausura de la exposición y lanzamiento de un desfile salvaje** con todos los trabajadores del laboratorio del IGF y sus nuevos reclutas, jóvenes y mayores, recién transformados por el espíritu de la fiesta, con la orquesta Kroult (Hall B y Esplanade).

**19.00 h: Fanfarria** de Les Vilains Chicots (Sala A)

**21.00 > 23.30: DJ set** (Sala A)

—

### PRÓXIMO Festival ? Actuaciones rituales

? Sábado 08 y domingo 09 de noviembre

_Erste Schritte zu den Schwellen_ ( Primeros pasos hacia el umbral )

Descubra un espectáculo ritual inmersivo creado por la coreógrafa Zwoisy Mears-Clarke, en el que un grupo de enmascarados se mueve lenta y rítmicamente al son de los cascabeles de sus coloridos trajes.

Lo que comienza como una procesión por las calles se convierte en una experiencia colectiva que reduce sutilmente la distancia entre las personas. Paso a paso, Zwoisy desenmascara antiguas tradiciones coloniales y prepara el terreno para una sociedad integradora.

Sábado: **13.30 y 15.30 horas**

Domingo **15h00**

(Duración: 45 minutos)

? ¡Ven y únete a nosotros! ¡Participe en esta representación!

El festival NEXT y lille 3000 convocan a coreógrafos aficionados a participar en el espectáculo _Erste Schritte zu den Schwellen_ ( Primeros pasos hacia el umbral ) de la coreógrafa Zwoisy Mears-Clarke.

(https://nextfestival.eu/fr/open-call-zwoisy)

—

**Información práctica

Gratuito Abierto a todos

Accesible a las familias

