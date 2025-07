LA GARE FAIT SON CINEMA Richelieu

LA GARE FAIT SON CINEMA Richelieu jeudi 7 août 2025.

LA GARE FAIT SON CINEMA

13 Avenue de la Gare Richelieu Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-08-07 15:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-08-07 2025-09-01

Aux horaires d’ouverture Venez partager vos souvenirs autour de la gare & du cinéma à Richelieu, au Hangar de la Richelaise.

Samedi 16 août 2025 à 21h30 Cinéma plein air « Van Gogh » (Pialat) en partenariat avec la cinéma MAJESTIC.

Rencontre avec les artistes.

Rencontre avec les artistes F. PAGE 16/08 à 17h00, B. BATAILLE le 12/09 à 17h00, J. DES MONSTIERS 19/09 à 17h00.

Entrée libre de 15h à 19h en août du jeudi au dimanche et en septembre du vendredi au dimanche. .

13 Avenue de la Gare Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

Opening hours: Come and share your memories of the railway station & cinema in Richelieu, at the Hangar de la Richelaise.

Saturday August 16, 2025 at 9:30pm: Open-air cinema « Van Gogh » (Pialat) in partnership with MAJESTIC cinema.

Meet the artists.

German :

Zu den Öffnungszeiten: Teilen Sie Ihre Erinnerungen rund um den Bahnhof & das Kino in Richelieu, im Hangar de la Richelaise.

Samstag, 16. August 2025 um 21.30 Uhr: Open-Air-Kino « Van Gogh » (Pialat) in Zusammenarbeit mit dem MAJESTIC-Kino.

Treffen mit den Künstlern.

Italiano :

Orari di apertura: venite a condividere i vostri ricordi della stazione e del cinema di Richelieu, all’Hangar de la Richelaise.

Sabato 16 agosto 2025 alle 21.30: cinema all’aperto « Van Gogh » (Pialat) in collaborazione con il cinema MAJESTIC.

Incontro con gli artisti.

Espanol :

Horario: Venga a compartir sus recuerdos de la estación y del cine de Richelieu, en el Hangar de la Richelaise.

Sábado 16 de agosto de 2025 a las 21.30 h: Cine al aire libre « Van Gogh » (Pialat) en colaboración con el cine MAJESTIC.

Encuentro con los artistas.

