La gare fête Noël Gare de la Roche (Petit Anjou) Saint-Jean-de-Linières

La gare fête Noël Dimanche 14 décembre, 14h00 Gare de la Roche (Petit Anjou) Maine-et-Loire

Sur inscription, tarifs à venir

Jeu, train du père Noël, goûter et boissons pour petits et grands

Gare de la Roche (Petit Anjou) 9 Route de Bouchemaine – 49070 St-Jean-de-Linières Saint-Jean-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Les enfants aident le Père Noël à retrouver les jouets qu’il a perdus !