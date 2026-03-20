LA GARONNE EXPOSE AU JARDIN MONPLAISIR JARDIN MONPLAISIR Toulouse

LA GARONNE EXPOSE AU JARDIN MONPLAISIR

JARDIN MONPLAISIR 1 Boulevard Monplaisir Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Peintres, sculpteurs et photographes exposent leurs œuvres. Que vous soyez amateur d’art, chineur curieux ou simple promeneur, laissez-vous surprendre par cette expo pas comme les autres !

L’Association La Garonne expose pour la deuxième fois au Jardin Monplaisir !

Créée en 2001, l’association La Garonne Expose, connue pour ses expositions d’art place de la Daurade les dimanches et jours fériés, sort de son cadre habituel et investit un écrin de verdure au cœur de Toulouse…

Une vingtaine d’artistes peintres, street-artistes, sculpteurs, photographes, amateurs passionnés et pros confirmés sont là pour partager leur univers, leurs œuvres… et leurs prix accessibles !

Au programme également food-truck, concert et tombola pour profiter pleinement de ce rendez-vous artistique et festif.

Une occasion rare de repartir avec une œuvre originale, sans casser sa tirelire.

Une balade artistique hors des sentiers battus, dans une ambiance conviviale et bucolique.

Une rencontre directe avec celles et ceux qui créent. .

JARDIN MONPLAISIR 1 Boulevard Monplaisir Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Painters, sculptors and photographers exhibit their work. Whether you’re an art lover, a curious bargain hunter or just a stroller, let yourself be surprised by this exhibition like no other!

L’événement LA GARONNE EXPOSE AU JARDIN MONPLAISIR Toulouse a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE