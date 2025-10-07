La Garonne précieuse goutte d’eau Maison Écocitoyenne Bordeaux

La Garonne précieuse goutte d'eau Mardi 7 octobre, 20h00 Maison Écocitoyenne

Un documentaire qui explore la richesse écologique et la vulnérabilité croissante de la Garonne face au changement climatique. Suivi d’un temps d’échange entre le réalisateur Pascal Fayolle et Éric Veyssy de Terre & Océan.

Bordeaux

