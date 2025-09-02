La gastronomie romaine toute une histoire ! Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze

Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Début : 2025-09-02 09:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

La gastronomie romaine toute une histoire ! est une exposition temporaire proposée par le Mirabellum découvrez l’importance de la gastronomie dans l’Antiquité et son impact sur la civilisation. D’Apicius au garum, apprenez en famille l’histoire fascinante et savoureuse de l’alimentation en passant par la table du légionnaire, bien entendu ! .

Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 contact@mirabellum.fr

