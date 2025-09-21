La Gazette du Bâti Cathédrale Saint-Corentin Quimper

La Gazette du Bâti Cathédrale Saint-Corentin Quimper dimanche 21 septembre 2025.

La Gazette du Bâti Dimanche 21 septembre, 10h00 Cathédrale Saint-Corentin Finistère

Visite par Patrick Cathelain, ingénieur du patrimoine et doctorant en histoire de l’architecture et de l’urbanisme /

Durée : 1h30 – Rdv. Cathédrale Saint-Corentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

La Gazette du Bâti

Visite Guidée – Dimanche / 10h

Accompagné d’un ingénieur du patrimoine et doctorant, partez à la découverte de l’actualité du bâti quimpérois, des dernières découvertes en matière d’architecture et d’urbanisme et des études menées pour dater les maisons à pan de bois. Une plongée rigoureuse, vivante et accessible dans les secrets révélés du bâti ancien. L’occasion unique d’en savoir plus que les autres sur les nouveautés… avant tout le monde !

—

e-réservation*

Cathédrale Saint-Corentin Place Saint-Corentin, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298649184 http://www.quimper.bzh/624-la-cathedrale-saint-corentin.htm#idtf_624 [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}] C’est en 1239 que l’évêque Rainaud prit la décision de remplacer sa vieille cathédrale romane par un édifice au goût du jour, de style gothique. Le chœur, commencé dès 1240, est consacré en 1287, mais n’est achevé qu’en 1410. La démolition de la nef romane permet alors de reprendre les travaux, en commençant par la façade occidentale en 1424. La construction se poursuit tout au long du siècle, pour finir par le transept, achevé au début du XVIe siècle. Les flèches ne furent réalisées qu’après le classement de la cathédrale.

La Gazette du Bâti

Ville de Quimper