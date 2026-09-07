La gazette du bâti, JEP 2026 – Place Mesgloaguen, Quimper

Informations pratiques

La gazette du bâti Dimanche 20 septembre, 10h30 JEP 2026 – Place Mesgloaguen Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Accompagné d’un ingénieur du patrimoine, remontez le temps en décryptant l’architecture et la forme de la ville dans le quartier Mesgloaguen.

Une plongée rigoureuse, vivante et accessible dans les secrets du bâti ancien. Vous aurez aussi l’occasion d’en savoir plus que les autres sur les nouveautés et de visiter la manufacture de l’Hôpital Général, actuel service des Bâtiments de France.

Visite proposée par Patrick Cathelain, ingénieur du patrimoine à l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Finistère (DRAC de Bretagne), doctorant en histoire de l’architecture et de l’urbanisme

JEP 2026 – Place Mesgloaguen Place Mesgloaguen 29000 Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Remontez le temps en décryptant l’architecture et la forme de la ville dans le quartier Mesgloaguen.

©Ville de Quimper