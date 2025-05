LA GÉOBIOLOGIE, ÉNERGIE ET ESPRIT DES LIEUX – La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 17 mai 2025 07:00, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

Hérault

LA GÉOBIOLOGIE, ÉNERGIE ET ESPRIT DES LIEUX La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Journée de découverte de la géobiologie à travers des expérimentations sur des sites naturels, mégalithiques et archéologiques entre Le Coulet et Saint Martin d’Azirou. Rendez-vous à 11h00 au domaine de Ferrussac. Pique-nique tiré du sac et dégustation de vins en fin de journée.

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 06 sensespaceeurope@gmail.com

English :

Day of discovery of geobiology through experiments on natural, megalithic and archaeological sites between Le Coulet and Saint Martin d’Azirou. Meet at 11:00 am at Domaine de Ferrussac. Packed lunch and wine tasting at the end of the day.

German :

Tag zur Entdeckung der Geobiologie durch Experimente an natürlichen, megalithischen und archäologischen Stätten zwischen Le Coulet und Saint Martin d’Azirou. Treffpunkt: 11.00 Uhr auf der Domaine de Ferrussac. Picknick aus dem Rucksack und Weinverkostung am Ende des Tages.

Italiano :

Una giornata alla scoperta della geobiologia attraverso esperimenti su siti naturali, megalitici e archeologici tra Le Coulet e Saint Martin d’Azirou. Ritrovo alle 11.00 al Domaine de Ferrussac. Pranzo al sacco e degustazione di vini a fine giornata.

Espanol :

Una jornada de exploración de la geobiología a través de experimentos en yacimientos naturales, megalíticos y arqueológicos entre Le Coulet y Saint Martin d’Azirou. Encuentro a las 11.00 h en el Domaine de Ferrussac. Almuerzo para llevar y degustación de vinos al final de la jornada.

