La géologie nous dit tout ! Camaret-sur-Mer
La géologie nous dit tout ! Camaret-sur-Mer vendredi 22 mai 2026.
Camaret-sur-Mer
La géologie nous dit tout !
Veryac’h Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Par la Maison des minéraux & la Réserve naturelle géologique de la Presqu’île de Crozon.
Partez à la découverte du paysage littoral à travers ce qu’il a de plus ancien ses roches.
Au cours d’une promenade accessible, vous observerez les traces du vivant d’autrefois, apprendrez à reconnaître les indices laissés par les variations du climat et à comprendre comment le temps a façonné ce que nous voyons aujourd’hui.
Une immersion dans les coulisses du paysage visible, un saut dans le passé pour alimenter les réflexions d’aujourd’hui.
DE 16H00 À 18H00
INSCRIPTION ↓
AU 02 98 27 19 73
TOUT PUBLIC .
Veryac’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English : La géologie nous dit tout !
L’événement La géologie nous dit tout ! Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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