Camaret-sur-Mer

La géologie nous dit tout !

Veryac’h Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Par la Maison des minéraux & la Réserve naturelle géologique de la Presqu’île de Crozon.

Partez à la découverte du paysage littoral à travers ce qu’il a de plus ancien ses roches.

Au cours d’une promenade accessible, vous observerez les traces du vivant d’autrefois, apprendrez à reconnaître les indices laissés par les variations du climat et à comprendre comment le temps a façonné ce que nous voyons aujourd’hui.

Une immersion dans les coulisses du paysage visible, un saut dans le passé pour alimenter les réflexions d’aujourd’hui.

DE 16H00 À 18H00

INSCRIPTION ↓

AU 02 98 27 19 73

TOUT PUBLIC .

Veryac’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English : La géologie nous dit tout !

L’événement La géologie nous dit tout ! Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime