La géologie pour explorer et connaître les Causses du Quercy Saint-Sulpice

Début : 2025-09-30 10:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

2025-09-30

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

À travers différentes activités et des déambulations sur le terrain, deux journées pour s’initier à la géologie, à l’observation et la compréhension des paysages. Venez parcourir 170 millions d’années de l’histoire des Causses du Quercy, à la poursuite des environnements qui se sont succédé.

Moins de 2 km de marche. Les deux journées sont indissociables. 20 places .

Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Through a variety of activities and field walks, two days to learn about geology, observing and understanding landscapes. Come and explore 170 million years of the history of the Causses du Quercy, in pursuit of the environments that have succeeded one another.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Anhand verschiedener Aktivitäten und Wanderungen durch das Gelände können Sie sich zwei Tage lang in die Geologie einführen lassen und die Landschaften beobachten und verstehen. Erleben Sie die 170 Millionen Jahre lange Geschichte der Causses du Quercy und verfolgen Sie die verschiedenen Umweltformen, die sich dort entwickelt haben.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco naturale regionale delle Causses du Quercy Geoparco mondiale dell’Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Attraverso una serie di attività e di escursioni sul campo, trascorrerete due giorni all’insegna della geologia, dell’osservazione e della comprensione dei paesaggi. Venite a scoprire 170 milioni di anni di storia delle Causses du Quercy, alla ricerca degli ambienti che si sono succeduti.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

A través de diversas actividades y excursiones, pasará dos días aprendiendo geología, observando y comprendiendo los paisajes. Venga a explorar 170 millones de años de historia de las Causses du Quercy, en busca de los ambientes que se han sucedido.

