La géologie pour tous aux roches du Saut-Roland Luitré-Dompierre
La géologie pour tous aux roches du Saut-Roland Luitré-Dompierre dimanche 4 octobre 2026.
La géologie pour tous aux roches du Saut-Roland
Luitré-Dompierre Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Dans le cadre du programme des animations nature et patrimoine, venez découvrir la géologie au Saut-Roland !
Organisé par le département d’Ille et Vilaine et par le SGMB (Société Géologique et Minéralogique de Bretagne) .
Luitré-Dompierre 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 78 65 26
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English :
L’événement La géologie pour tous aux roches du Saut-Roland Luitré-Dompierre a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FOUGERES