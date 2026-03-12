La géologie pour tous aux roches du Saut-Roland

Luitré-Dompierre Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre du programme des animations nature et patrimoine, venez découvrir la géologie au Saut-Roland !

Organisé par le département d’Ille et Vilaine et par le SGMB (Société Géologique et Minéralogique de Bretagne) .

Luitré-Dompierre 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 78 65 26

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English :

L’événement La géologie pour tous aux roches du Saut-Roland Luitré-Dompierre a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FOUGERES