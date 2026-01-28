La géométrie des silences Théâtre de la rue de belleville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Tarif unique : 12€ Tout public

En passant sans cesse de la réalité à la fiction, Marc Buléon, conteur, raconte l’épopée de Pépé Buenos, de sa naissance à son passage de la non parole à une forme de parole.Nourri des ateliers de la parole qu’il a mené pendant 5 ans avec huit jeunes adultes autistes de la région nantaise, ce spectacle leur rend hommage. Il parle d’elles et d’eux avec simplicité, naturel et humanité. Il raconte leur vie, leur quotidien, leur famille et leurs rêves… Il devient chacun d’entre eux avec justesse et sensibilité.Seul en scène, il livre la beauté de leurs silences.Un spectacle de et par Marc BuléonRegard extérieur : Gilles BizouerneCréation lumière : Daniel Philippe

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100



