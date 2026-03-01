La gestion des émotions Soirée échange entre parents École maternelle La Rivière-Saint-Sauveur
La gestion des émotions Soirée échange entre parents École maternelle La Rivière-Saint-Sauveur mardi 17 mars 2026.
La gestion des émotions Soirée échange entre parents
École maternelle Chemin du Banc Herbe La Rivière-Saint-Sauveur Calvados
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-03-17 21:00:00
2026-03-17
Semaine de la petite enfance 2026 Atelier du goût pour les 2 à 6 ans
La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.
Soirée échange entre parents animées par Mmes Renard et Vincent-Rousselot
La gestion des émotions
par l’Espace de Vie Sociale La Dynamik La Rivière-Saint-Sauveur
19h-21h à l’école maternelle de La Rivière-Saint-Sauveur
Possibilité de garde d’enfants sur place (places limitées) prévoir pique-nique
Accès libre .
École maternelle Chemin du Banc Herbe La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr
