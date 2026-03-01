La gestion des émotions Soirée échange entre parents École maternelle La Rivière-Saint-Sauveur

La gestion des émotions Soirée échange entre parents

École maternelle Chemin du Banc Herbe La Rivière-Saint-Sauveur Calvados

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17 21:00:00

2026-03-17

Semaine de la petite enfance 2026 Atelier du goût pour les 2 à 6 ans

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.

Soirée échange entre parents animées par Mmes Renard et Vincent-Rousselot

La gestion des émotions

par l’Espace de Vie Sociale La Dynamik La Rivière-Saint-Sauveur

19h-21h à l’école maternelle de La Rivière-Saint-Sauveur

Possibilité de garde d’enfants sur place (places limitées) prévoir pique-nique

Accès libre .

École maternelle Chemin du Banc Herbe La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr

English : La gestion des émotions Soirée échange entre parents

Semaine de la petite enfance 2026: Taste workshop for 2 to 6 year olds

