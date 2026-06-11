Gaillères

La gestion écologique des lagunes

Gaillères Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Découverte de zones humides atypiques du diagnostic aux suivis écologiques en passant par les actions de restauration.

Animation tout public à partir de 7 ans.

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des restrictions d’accès en forêt.

Infos pratiques

– S’équiper de chaussures et vêtements adaptés au terrain et à la météo ;

– Ne pas oublier une lotion antimoustique et de la crème solaire ;

– Prévoir de quoi boire et éventuellement manger ;

– Les places sont limitées, ne pas oublier de s’inscrire.

Le Département protège le patrimoine naturel landais et vous le fait découvrir. Cet été encore, son équipe de naturalistes vous propose programme de sorties gratuites . Sportives ou familiales, généralistes ou thématiques, il y en a pour tous les goûts. .

Gaillères 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 80 86 06

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English : La gestion écologique des lagunes

L’événement La gestion écologique des lagunes Gaillères a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Mont-de-Marsan