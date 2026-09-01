“la Gestion forestière et les enjeux climatiques en forêt domaniale de Caumont” Buicourt
mercredi 16 septembre 2026 · Buicourt
Informations pratiques
Buicourt
“la Gestion forestière et les enjeux climatiques en forêt domaniale de Caumont”
Buicourt Oise
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Balade accompagnée sur
“la Gestion forestière et les enjeux climatiques en forêt domaniale de Caumont” accompagnée de Emmanuel Gavard, chef Technicien ONF
Balade accompagnée sur
“la Gestion forestière et les enjeux climatiques en forêt domaniale de Caumont” accompagnée de Emmanuel Gavard, chef Technicien ONF .
Buicourt 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 46 32 20 contact@gerberoy-picardieverte.com
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English :
Guided tour on
“Forest Management and Climate Issues in the Caumont State Forest,” led by Emmanuel Gavard, Chief Technician at the ONF
L’événement “la Gestion forestière et les enjeux climatiques en forêt domaniale de Caumont” Buicourt a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de la Picardie Verte