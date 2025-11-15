La gigothèque s’installe à la médiathèque Médiathèque de Lille Sud Lille

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T14:00:00 – 2025-11-15T17:30:00

Fin : 2025-11-15T14:00:00 – 2025-11-15T17:30:00

Venez partager un moment privilégié avec votre tout-petit autour d’une séance de motricité douce et ludique. Accompagné par l’association Mon petit paradis, votre enfant explorera son corps, son équilibre et ses mouvements à travers des jeux simples et adaptés à son âge. Dans un cadre bienveillant et sécurisant, cette activité favorise l’éveil sensoriel, la coordination et le lien parent-enfant. Une belle occasion de bouger, jouer et grandir ensemble tout en s’amusant !

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec

Atelier de motricité

BML