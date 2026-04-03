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LA GIRAFE BLEUE LE KASTELET – VALENCIENNES Valenciennes

LA GIRAFE BLEUE LE KASTELET – VALENCIENNES Valenciennes

LA GIRAFE BLEUE LE KASTELET – VALENCIENNES Valenciennes mardi 21 avril 2026.

Lieu : LE KASTELET - VALENCIENNES

Adresse : 2 BIS CHEMIN DE PROUVY

Ville : 59300 Valenciennes

Département : 59

Début : 2026-04-21

Fin : 2026-04-21

Heure de début : 10:30

LA GIRAFE BLEUE Début : 2026-04-21 à 10:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE KASTELET – VALENCIENNES 2 BIS CHEMIN DE PROUVY 59300 Valenciennes 59

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