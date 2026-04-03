LA GIRAFE BLEUE LE KASTELET – VALENCIENNES Valenciennes

LA GIRAFE BLEUE Début : 2026-04-21 à 10:30. Tarif : – euros.

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LE KASTELET – VALENCIENNES 2 BIS CHEMIN DE PROUVY 59300 Valenciennes 59