LA GLANEUSE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

LA GLANEUSE

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-24 15:30:00

fin : 2026-02-28 16:20:00

2026-02-24

Glaneuse d’objets, glaneuse d’histoires, elle collecte et elle partage. Elle empile des caisses, froisse du papier, frotte des coquillages pour fabriquer du son, jouer, créer, inventer et raconter.

A partir de 5 ans. Durée 50 minutes

Comment ce simple caillou a-t-il pu nourrir tous les habitants d’un village ? Comment ce simple sapin a-t-il sauvé cet oiseau blessé ? Comment ce roi obstiné a-t-il voulu manger la lune ?

C’est un spectacle pour questionner notre rapport au temps et aux objets aussi. Oublier la matérialité, vivre libéré de cet entêtant besoin de posséder, si cher à notre société. .

English :

A gleaner of objects, a gleaner of stories, she collects and shares. She stacks boxes, crumples paper, rubs shells to make sound, play, create, invent and tell.

Ages 5 and up. Duration: 50 minutes

