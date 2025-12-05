La Gloria, retour aux sources de la disco Peniche Marcounet Paris

Un dancefloor serré, des sourires, les reflets de la Seine… et quatre heures de groove incandescent pour faire briller décembre.

Ce qui t’attend :

✨ Sélection 100% Disco, Boogie & Funk

✨ Dancefloor flottant & atmosphère chaude jusqu’à 2h

✨ La magie du Marcounet

La Gloria revient sur son QG flottant – la Péniche Marcounet – pour une ultime nuit de Disco, Boogie & Funk à ne surtout pas manquer. C’est LA dernière Gloria de l’année !

Le vendredi 05 décembre 2025

de 22h00 à 02h00

payant

7 euros.

Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris