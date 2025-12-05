La Gloria, retour aux sources de la disco Peniche Marcounet Paris
La Gloria, retour aux sources de la disco Peniche Marcounet Paris vendredi 5 décembre 2025.
Un dancefloor serré, des sourires, les reflets de la Seine… et quatre heures de groove incandescent pour faire briller décembre.
Ce qui t’attend :
✨ Sélection 100% Disco, Boogie & Funk
✨ Dancefloor flottant & atmosphère chaude jusqu’à 2h
✨ La magie du Marcounet
La Gloria revient sur son QG flottant – la Péniche Marcounet – pour une ultime nuit de Disco, Boogie & Funk à ne surtout pas manquer. C’est LA dernière Gloria de l’année !
Le vendredi 05 décembre 2025
de 22h00 à 02h00
payant
7 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-05T23:00:00+01:00
fin : 2025-12-06T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-05T22:00:00+02:00_2025-12-05T02:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris