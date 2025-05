La Goguette de La Moulinette – La Moulinette Logonna-Daoulas, 14 juin 2025 14:30, Logonna-Daoulas.

Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:30:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-06-15

La Goguette est un festival annuel organisé par La Moulinette. Pour cette deuxième édition, le collectif met les petits plats dans les grands !

Nous vous donnons rendez-vous le week-end du 14 et 15 juin au port de Moulin Mer avec un programme de folie ! Spectacles, concerts, ateliers artistiques, randonnées insolites et bien d’autres surprises vous attendront au bord de l’eau. La programmation détaillée vous sera tout bientôt dévoilée sur les pages Facebook et Instagram de La Moulinette. .

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer

Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 30 58 43 64

