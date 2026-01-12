La Gorzderette Le Tournoi Champagny le Haut Champagny-en-Vanoise
La Gorzderette Le Tournoi Champagny le Haut Champagny-en-Vanoise vendredi 30 janvier 2026.
La Gorzderette Le Tournoi
Champagny le Haut Camping le Canada Champagny-en-Vanoise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-30
La Gorzderette se veut, avant tout, un rassemblement de passionnés. Sous forme d’un tournoi, par équipe de deux, chacun participe à un maximum d’épreuves… Pour le meilleur du rire !
.
Champagny le Haut Camping le Canada Champagny-en-Vanoise 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 06 55 gorzderette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gorzderette The Tournament
The Gorzderette is first and foremost a gathering of enthusiasts. In the form of a tournament, in teams of two, everyone takes part in as many events as possible… For the best laughs!
L’événement La Gorzderette Le Tournoi Champagny-en-Vanoise a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de la Grande Plagne