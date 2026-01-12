La Gorzderette Le Tournoi Champagny le Haut Champagny-en-Vanoise

La Gorzderette Le Tournoi

Champagny le Haut Camping le Canada Champagny-en-Vanoise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30

La Gorzderette se veut, avant tout, un rassemblement de passionnés. Sous forme d’un tournoi, par équipe de deux, chacun participe à un maximum d’épreuves… Pour le meilleur du rire !

.

Champagny le Haut Camping le Canada Champagny-en-Vanoise 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 06 55 gorzderette@gmail.com

English : Gorzderette The Tournament

The Gorzderette is first and foremost a gathering of enthusiasts. In the form of a tournament, in teams of two, everyone takes part in as many events as possible… For the best laughs!

L’événement La Gorzderette Le Tournoi Champagny-en-Vanoise a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de la Grande Plagne