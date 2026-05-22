Kirrwiller

La gourmandise naît de la plante !

2 rue de Buswiller Kirrwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-11

Je vous ouvre les portes de mon jardin, où poussent plantes et fleurs qui donnent vie aux chocolats et confiseries de La Grange aux Plantes. Un moment pour découvrir que, même dans notre jardin, les plantes sauvages savent surprendre et enrichir nos assiettes.

Je vous ouvre les portes de mon jardin, où poussent plantes et fleurs qui donnent vie aux chocolats et confiseries de La Grange aux Plantes. Un moment pour découvrir que, même dans notre jardin, les plantes sauvages savent surprendre et enrichir nos assiettes. .

2 rue de Buswiller Kirrwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 32 11 94 lagrangeauxplantes@gmail.com

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English :

I open the doors to my garden, where the plants and flowers that give life to La Grange aux Plantes chocolates and confections grow. A moment to discover that, even in our own garden, wild plants know how to surprise and enrich our plates.

L’événement La gourmandise naît de la plante ! Kirrwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre