La Goutte d’or artisanale Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 25 octobre 2025.

Dès sa naissance, dans la première moitié du 19e siècle, le quartier de la Goutte d’Or a accueilli dans ses arrière-cours un artisanat florissant, à côté de grands établissements comme la fabrique de machines à vapeurs de Monsieur Pauwels ou la manufacture de piano d’Antoine Bord.

Au début du 20e siècle, des famille juives de chapeliers, tailleurs et fourreurs, fuyant les pogroms d’Europe de l’Est, ont installé dans le quartier une solide tradition liée au textile. Aujourd’hui, elle a été pérennisée par des couturiers ouest africains, dont certains ont participé à la création d’œuvres de Sara Ouhaddou présentées dans l’exposition Cosmogrammes. Si les miroitiers, autrefois nombreux, ont disparu, l’artisanat made in Goutte d’Or survit tout de même de manière très diversifiée. Autant de pratiques et de savoir-faire à découvrir lors de cette balade.

Jacky Libaud est conférencier et jardinier. Habitant de la Goutte d’Or depuis 1993, il partage avec le public son enthousiasme pour l’histoire, l’architecture, la flore et la faune parisiennes.

Le samedi 25 octobre 2025

de 15h30 à 17h30

payant

De 12 à 15 euros.

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris