La graine et le fruit les prés du roy Bracon

les prés du roy Le Radit qui Pique Bracon Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-17 14:00:00

C’est l’automne, la rentrée, les jours plus courts, la baisse des températures ….

Mais heureusement c’est aussi la saison des fruits qui bat son plein.

C’est pourquoi nous vous proposons une sortie qui va nous remonter le moral si besoin.

Une petite excursion de 2 3 kilomètres en direction du fort Saint-André.

Au programme la découverte des divers types de fruits et graines sauvages, akènes, drupes, baies, gousses, faux fruits…

Retour aux serres vers 16h30 pour une dégustation de fruits préparés par Ciboulette et Cie (merci de préparer 5 €)

Après (et/ou pendant) ce petit ‘4 h’ gourmand, la compagnie Toqué de Tango nous proposera de nous dégourdir les jambes avec quelques passes de tango* ; préparez votre carnet de bal !

Inscriptions limitées à 25 personnes par courriel

Prévoir tenue adaptée à la saison et au dénivelé de la promenade

*Ce spectacle bénéficie d’un soutien financier partiel de la communauté de communes dans le cadre de sa politique culturelle

pensez à covoiturer’ .

les prés du roy Le Radit qui Pique Bracon 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 84 11 26 p.collin@cc-aps.fr

