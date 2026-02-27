La grainothèque de la médiathèque Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

La grainothèque de la médiathèque

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

2026-04-11

Troc de graines l’aventure du jardin commence à la Plaine-sur-Mer

La grainothèque de la médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer est un espace d’échange et de partage de graines, qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit de l’événement Plantes en fête .

Qu’est-ce qu’une grainothèque ?

C’est un lieu où les jardiniers amateurs peuvent déposer et emprunter gratuitement des graines de fleurs, de légumes ou de plantes aromatiques.

L’objectif est de favoriser la biodiversité, de promouvoir les variétés locales et de transmettre les savoir-faire liés au jardinage.

C’est aussi un espace de rencontre et d’échange, où l’on peut partager ses conseils et ses expériences.

Comment fonctionne la grainothèque ?

Une grainothèque fonctionne sur la base d’un échange libre et non marchand. Les utilisateurs viennent prendre des graines en échange de graines qu’ils apportent (sans obligation que cela se fasse en même temps).

La médiathèque met à disposition un endroit en libre-service dédié au troc de graines, avec des sachets ainsi qu’une documentation.

Alors à vos sachets !

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

English :

Seed swap: the garden adventure begins at La Plaine-sur-Mer

