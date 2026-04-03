Kernilis

La Grand’ Fabrique de l’imaginaire

Carman Coz Kernilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le dimanche 7 juin de 14h à 19h, une foire artistique s’installe dans la prairie de la vallée de l’Aber Wrac’h.

Au programme

Brass band vitaminé, spectacle clownesque, déambulation artistique La Foire errante, concert des P’tits Yeux, jeux pour tous, goûter et buvette.

À découvrir aussi la nouvelle œuvre des Ribin’ de l’Imaginaire, réinterprétation monumentale des vestiges du château de Carman.

Une après-midi musicale, pleine d’acrobaties, d’animations et de surprises ! .

Carman Coz Kernilis 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English : La Grand’ Fabrique de l’imaginaire

L’événement La Grand’ Fabrique de l’imaginaire Kernilis a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne