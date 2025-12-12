La Grand Noël Vol 182 Destination surprise Angers
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-01-02 15:00:00
fin : 2026-01-02 15:50:00
2026-01-02
Après Noël c’est encore Noël au Château d’Angers ! Attachez vos ceintures en famille, embarquez avec les marionnettes de la Air Brouette Compagnie ! .
