La grande aventure de pâques à la ferme

8 route du Pas des Chenes Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-07 2026-04-16 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-29

Les réservations sont ouvertes pour notre jeu de piste de Pâques à la ferme !

Énigmes, exploration, défis et récompense gourmande attendent les petits aventuriers… et les grands aussi !

.

8 route du Pas des Chenes Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 83 86 aupetitpanierdodrey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bookings are now open for our Easter treasure hunt on the farm!

Riddles, exploration, challenges and gourmet rewards await the little adventurers? and the grown-ups too!

L’événement La grande aventure de pâques à la ferme Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-03-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge