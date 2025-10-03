La Grande Aventure du Livre Palais De La Médiathèque Puteaux

La Grande Aventure du Livre Palais De La Médiathèque Puteaux vendredi 3 octobre 2025.

La Grande Aventure du Livre 3 – 5 octobre Palais De La Médiathèque Hauts-de-Seine

Début : 2025-10-03T13:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T17:00:00

Les médiathèques proposent une exposition-documentaire autour du livre : La grande Aventure du Livre.

Qui choisit le sujet d’un livre, ses illustrations, son format ou même son prix ?

Avant d’arriver entre vos mains, il passe par tous les maillons d’une longue chaîne du livre : un vrai travail d’équipe !

Suivez l’auteur, l’éditrice, l’illustratrice, l’imprimeur, le libraire ou encore le bibliothécaire et découvrez des métiers passionnants.

Palais De La Médiathèque 122 rue de la République 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France 0140902150 https://mediatheques.puteaux.fr/

