La Grande Balade des Pères et Mères Noël à moto

Campbon Loire-Atlantique

Début : 2025-12-14 11:40:00

fin : 2025-12-14 12:10:00

2025-12-14

Venez vivre ce moment magique en famille, prendre des photos, encourager les motards et partager l’esprit de Noël.

Collecte de jouets à chaque pause Lors de chaque arrêt, un camion du Secours Populaire sera présent pour récupérer les jouets que vous souhaitez offrir aux enfants. .

44750

