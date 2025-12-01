La Grande Balade des Pères et Mères Noël à moto Campbon
La Grande Balade des Pères et Mères Noël à moto Campbon dimanche 14 décembre 2025.
La Grande Balade des Pères et Mères Noël à moto
Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 11:40:00
fin : 2025-12-14 12:10:00
Date(s) :
2025-12-14
Venez vivre ce moment magique en famille, prendre des photos, encourager les motards et partager l’esprit de Noël.
Collecte de jouets à chaque pause Lors de chaque arrêt, un camion du Secours Populaire sera présent pour récupérer les jouets que vous souhaitez offrir aux enfants. .
Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
L’événement La Grande Balade des Pères et Mères Noël à moto Campbon a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon