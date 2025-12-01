La Grande Balade des Pères et Mères Noël à moto

Savenay Loire-Atlantique

Début : 2025-12-14 17:10:00

fin : 2025-12-14 17:40:00

2025-12-14

Venez vivre ce moment magique en famille, prendre des photos, encourager les motards et partager l’esprit de Noël.

Collecte de jouets à chaque pause Lors de chaque arrêt, un camion du Secours Populaire sera présent pour récupérer les jouets que vous souhaitez offrir aux enfants. .

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire route44etsesmotards@gmail.com

