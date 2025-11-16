La Grande Barre Anglet

La Grande Barre

299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Anglet vous donne rendez-vous pour un événement sportif original et engagé ! À l’occasion de Movember, venez vivre une expérience à la fois sportive, conviviale et décalée La Grande Barre, la course solidaire dont tout le monde va parler.

Un parcours inédit entre océan et forêt

Depuis le site emblématique de La Barre, les participants s’élanceront sur un parcours de 10,5 km aussi insolite que surprenant, entre plages, sentiers forestiers et paysages naturels exceptionnels. Attention cependant ce tracé atypique risque de dérouter votre application de running !

Pour les marcheurs et les moins sportifs, La Petite Barre (7,5 km) offrira une alternative idéale pour profiter de l’événement à un rythme plus tranquille, dans une ambiance chaleureuse et festive. .

