LA GRANDE BODÉGA DE NOËL

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-27

La magie des fêtes revient à Frontignan avec la 2ᵉ édition de La Grande Bodega de Noël, un événement festif et convivial organisé par L&A Events.

La Grande Bodega de Noël 2025 à Frontignan Quatre jours de fête, de gourmandise et de magie !La magie des fêtes revient à Frontignan avec la 2ᵉ édition de La Grande Bodega de Noël, un événement festif et convivial organisé par L&A Events.Du jeudi 27 au dimanche 30 novembre 2025, le Square de la Liberté, au pied de l’Église Saint-Paul, se transformera en un véritable village de Noël version bodega !Entre chapiteau gourmand, soirées DJ, animations pour enfants et ambiance festive garantie, Frontignan s’apprête à vivre quatre soirées magiques où petits et grands trouveront leur bonheur.Un concept unique la Bodega rencontre Noël !Après le succès de la première édition, La Grande Bodega de Noël 2025 revient avec encore plus d’animations, de musique et de surprises.L&A Events promet une ambiance 100 % festive et chaleureuse, mêlant tradition de Noël et esprit bodega typique du Sud.Au programme Un grand chapiteau gourmand avec produits locaux, vins chauds, douceurs sucrées et tapas festivesUne buvette XXL pour trinquer à la convivialitéDes soirées DJ tous les soirs pour faire danser les fêtards jusqu’à minuitDes animations et jeux pour enfants afin que toute la famille profite de la fêteEntrée libre et gratuite !Un lieu emblématique illuminé pour l’occasionLe Square de la Liberté, situé face à l’Église Saint-Paul de Frontignan, se parera de ses plus belles lumières pour accueillir les visiteurs.Sous un ciel d’illuminations, les habitants et les visiteurs pourront flâner, déguster, danser et célébrer l’arrivée des fêtes dans une ambiance magique.Des soirées festives à ne pas manquerChaque soir, les platines seront confiées à des DJs locaux qui enflammeront la piste sous le chapiteau.Ambiance assurée avec des mixes allant des sons festifs latinos aux classiques pop et house pour une bodega de Noël pleine d’énergie et de bonne humeur !Que vous veniez entre amis, en famille ou en couple, La Grande Bodega de Noël 2025 est le rendez-vous incontournable de la fin novembre à Frontignan. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

English :

The magic of the festive season returns to Frontignan with the 2nd edition of La Grande Bodega de Noël, a festive and convivial event organized by L&A Events.

German :

Ausgabe von La Grande Bodega de Noël, einer festlichen und geselligen Veranstaltung, die von L&A Events organisiert wird, kehrt der Zauber der Festtage nach Frontignan zurück.

Italiano :

La magia delle feste torna a Frontignan con la seconda edizione de La Grande Bodega de Noël, un evento festivo e conviviale organizzato da L&A Events.

Espanol :

La magia de las fiestas vuelve a Frontignan con la 2ª edición de La Grande Bodega de Noël, un evento festivo y de convivencia organizado por L&A Events.

L’événement LA GRANDE BODÉGA DE NOËL Frontignan a été mis à jour le 2025-11-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE