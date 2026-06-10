Hénanbihen

La Grande Boucle

1 Square Henri Avril Hénanbihen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Grande Boucle organise le banquet des villages.

Ce repas convivial avec un menu local lancera les festivités d’une journée et soirée festives.

Pas de coureurs, ni de caravanes mais de la bonne humeur, de l’ambiance et de la bonne bouffe.

Venez défendre les couleurs de votre commune ou village en famille, entre amis ou solo.

Démarquez-vous (costumes, couleurs…) et faites gagner votre team !

On vous attend pour faire vibrer le coeur d’Hénanbihen ! .

1 Square Henri Avril Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 62 73 61 29

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English :

L’événement La Grande Boucle Hénanbihen a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor