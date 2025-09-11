La grande braderie d’Aix-en-Commerce Aix-en-Provence

La grande braderie d’Aix-en-Commerce Aix-en-Provence jeudi 11 septembre 2025.

La grande braderie d’Aix-en-Commerce

Du jeudi 11 au dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 19h. Centre ville et les Allées Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pendant quatre jours, les rues du centre historique et les Allées Provençales se transformeront en un immense espace de bonnes affaires, où commerçants et visiteurs pourront profiter de réductions exceptionnelles et d’une ambiance festive.

Deux fois par an, l’Association Aix en Commerce organise cet événement qui attire un large public venu profiter des offres exclusives proposées par les commerçants locaux.



À cette occasion, de nombreux commerçants de plusieurs rues du centre historique ainsi que des Allées provençales déballeront devant leur devanture.



De bonnes affaires en perspectives ! .

Centre ville et les Allées Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 70 20 00 contact@aixencommerce.fr

English :

For four days, the streets of the historic center and the Allées Provençales will be transformed into a huge bargain area, where retailers and visitors alike can take advantage of exceptional discounts and a festive atmosphere.

German :

Vier Tage lang werden sich die Straßen des historischen Zentrums und die Allées Provençales in eine riesige Schnäppchenmeile verwandeln, in der Händler und Besucher von außergewöhnlichen Rabatten und einer festlichen Atmosphäre profitieren können.

Italiano :

Per quattro giorni, le strade del centro storico e le Allées Provençales si trasformeranno in un’enorme vetrina di occasioni, dove commercianti e visitatori potranno approfittare di sconti eccezionali e di un’atmosfera festosa.

Espanol :

Durante cuatro días, las calles del centro histórico y las Allées Provençales se transformarán en un inmenso sótano de gangas, donde comerciantes y visitantes podrán beneficiarse de descuentos excepcionales y de un ambiente festivo.

