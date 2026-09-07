La Grande Braderie de la Médiathèque de Roubaix, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

La Grande Braderie de la Médiathèque de Roubaix Samedi 7 novembre, 09h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T09:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T09:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Toute la journée, la Médiathèque organise une grande vente pour vous permettre d’acheter à de tout petits prix des livres, des disques, des vinyles et des revues retirés de ses collections ou issus des dons.

L’occasion de faire de bonnes affaires !

Ouverture exceptionnelle du Do It Céline Caffè dès 9h.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Toute la journée, la Médiathèque organise une grande vente pour vous permettre d’acheter à de tout petits prix des livres, des disques, des vinyles et des revues retirés de ses collections ou issus…

Médiathèque Roubaix