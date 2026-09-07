La Grande Braderie de la Médiathèque de Roubaix, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
La Grande Braderie de la Médiathèque de Roubaix Samedi 7 novembre, 09h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T09:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T09:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00
Toute la journée, la Médiathèque organise une grande vente pour vous permettre d’acheter à de tout petits prix des livres, des disques, des vinyles et des revues retirés de ses collections ou issus des dons.
L’occasion de faire de bonnes affaires !
Ouverture exceptionnelle du Do It Céline Caffè dès 9h.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Toute la journée, la Médiathèque organise une grande vente pour vous permettre d’acheter à de tout petits prix des livres, des disques, des vinyles et des revues retirés de ses collections ou issus…
Médiathèque Roubaix
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