La Grande Braderie de la Médiathèque de Roubaix Médiathèque La Grand-Plage – Roubaix Roubaix

La Grande Braderie de la Médiathèque de Roubaix Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque La Grand-Plage – Roubaix Nord

Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T17:00

Toute la journée, la Médiathèque organise une grande vente pour vous permettre d’acheter à de tout petits prix des livres, des disques, des vinyles et des revues retirés de ses collections ou issus des dons.

L’occasion de faire de bonnes affaires !

Ouverture exceptionnelle du Do It Céline Caffè dès 9h.

Cet événement s’inscrit dans le dispositif « Biblis en folie » du Ministère de la culture.

Médiathèque La Grand-Plage – Roubaix 2 rue pierre motte roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

