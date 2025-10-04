La Grande Braderie de la Médiathèque de Roubaix Médiathèque La Grand-Plage – Roubaix Roubaix
Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T17:00
Fin : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T17:00
Toute la journée, la Médiathèque organise une grande vente pour vous permettre d’acheter à de tout petits prix des livres, des disques, des vinyles et des revues retirés de ses collections ou issus des dons.
L’occasion de faire de bonnes affaires !
Ouverture exceptionnelle du Do It Céline Caffè dès 9h.
Cet événement s’inscrit dans le dispositif « Biblis en folie » du Ministère de la culture.
Médiathèque Roubaix