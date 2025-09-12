La Grande Braderie de Montélimar Montélimar

En centre ville Montélimar Drôme

Début : 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-12

Nouvelle édition qui promet de faire rayonner le centre-ville et ses commerçants.

Faites de bonnes affaires tout en vous divertissant avec les nombreuses animations qui vous attendent sur les différentes places de la ville !

En centre ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This year’s event promises to make the city center and its merchants shine.

Bargain and have fun at the same time, with a wide range of events taking place in the town’s squares!

German :

Die neue Ausgabe verspricht, das Stadtzentrum und seine Händler zum Strahlen zu bringen.

Machen Sie gute Geschäfte und amüsieren Sie sich gleichzeitig mit den zahlreichen Animationen, die Sie auf den verschiedenen Plätzen der Stadt erwarten!

Italiano :

L’evento di quest’anno promette di mettere sotto i riflettori il centro città e i suoi commercianti.

Approfittate delle occasioni e divertitevi con i numerosi eventi che si svolgeranno nelle piazze della città!

Espanol :

La edición de este año promete dar protagonismo al centro de la ciudad y a sus comerciantes.

Aproveche las ofertas y diviértase en los numerosos actos que tendrán lugar en las plazas de la ciudad

L’événement La Grande Braderie de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2025-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération