La grande Braderie d’été revient le 6 septembre ! Noyaux Villageois Marseille 1er Arrondissement

Samedi 6 septembre 2025 de 10h à 19h. Noyaux Villageois Centre-ville de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Venez participer à la grande braderie d’été de Marseille !

La grande Braderie d’été revient le 6 septembre !



Vous aimez les bonnes occasions ? Ne manquez pas la grande Braderie d’été de Marseille ! Rendez-vous le samedi 6 septembre 2025, de 10h à 19h, pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du shopping et de la fête.



► Une édition spéciale à ne pas manquer

Les commerçants du centre-ville vous attendent devant leurs boutiques avec des produits à prix cassés et des offres imbattables ! Les noyaux villageois de Mazargues, Saint-Barnabé village, Vauban et place du 4 septembre, participeront à cette édition estivale, avec de nombreux stands à découvrir et de bonnes affaires au plus près de chez vous.



► Une programmation riche en animations gratuites

Flânez dans les rues piétonnes, profitez des meilleures offres et laissez-vous surprendre par nos animations gratuites



– village des enfants sur la place Général de Gaulle (manège, lancé de lassos, château gonflable, jeux en bois géants et atelier de customisation, atelier de customisation de cartables, chaussures, vêtements pour enfants),

– concerts gratuits avec des groupes de musique live,

– fanfares en déambulation pour faire la fête à tous les coins de rue.



C’est une journée festive et conviviale qui vous attend, avec plein d’autres animations qui viendront embellir la grande Braderie. Ne manquez pas cet évènement unique et venez profiter d’une ambiance chaleureuse au cœur de Marseille !



► Le marché des artisans

Après le succès du premier marché artisanal lors de la Braderie du 7 septembre 2024, le Carré des artisans s’installera de nouveau en plein cœur du centre-ville et des flux piétons, sur le parvis de l’Opéra.



Céramiques, illustrations, bijoux… nos artisans marseillais ont du talent, venez dénicher des pépites !



► Une braderie solidaire

Retrouvez le SAMU Social et son stand de collecte de vêtements, place Lulli. Vous avez des vêtements en bon état que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas, donnez-les ! Les vêtements collectés seront distribués par le SAMU Social aux personnes les plus vulnérables lors de ses maraudes. .

Noyaux Villageois Centre-ville de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and take part in Marseille?s summer flea market!

German :

Nehmen Sie am großen Sommerausverkauf in Marseille teil!

Italiano :

Venite a partecipare al mercato delle pulci estivo di Marsiglia!

Espanol :

Participe en el mercadillo de verano de Marsella

