La grande braderie du centre ville Rues du centre ville Marseille 8e Arrondissement

Samedi 6 septembre 2025 de 10h à 19h. Rues du centre ville Quartiers St Barnabé, Vauban, Catalans, Mazargues Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cette année la Grande Braderie se déroulera le samedi 6 septembre et prend de l’ampleur.

Devenue incontournable , la Grande Braderie des commerçants permet de faire la rentrée de septembre en se faisant plaisir, ou en faisant des achats nécessaires à prix cassés.



Elle s’étendra désormais en plus du périmètre habituel, aux villages de St Barnabé, Mazargues, Catalans, Vauban.



Elle étend également son volet solidaire avec des stands de collecte de vêtements et de petit électroménager, à destination des publics en situation de fragilité.



Côté animations, elle propose une ambiance musicale avec des Dj sets en centre-ville.





Afin de permettre à tous les Marseillais de profiter de cette journée exceptionnelle, le Service Handicap de la Ville de Marseille installe un point d’accueil à destination des personnes en situation de handicap qui souhaitent bénéficier d’un accompagnateur pour effectuer leurs achats dans les meilleures conditions. .

Rues du centre ville Quartiers St Barnabé, Vauban, Catalans, Mazargues Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This year?s Grande Braderie will take place on Saturday, September 6, and is growing in size.

German :

Dieses Jahr findet die Große Braderie am Samstag, den 6. September statt und nimmt immer größere Ausmaße an.

Italiano :

La Grande Braderie di quest’anno si svolgerà sabato 6 settembre e sta crescendo di dimensioni.

Espanol :

La Grande Braderie de este año tendrá lugar el sábado 6 de septiembre y está creciendo en tamaño.

