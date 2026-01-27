La grande braderie du centre-ville TARBES Tarbes

La grande braderie du centre-ville

Rue Maréchal Foch Tarbes

Début : 2026-02-06 09:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-06

Déballage des commerçants, de 9h à 19h.

Le centre-ville sera piétonnisé depuis la place Verdun. L’accès au parking Brauhauban sera possible par la rue Larrey et par le passage devant le Conservatoire.

Profitez du stationnement gratuit !

En zone rouge et en zone verte, le stationnement devient gratuit à partir de 18h au lieu de 19h. Les autres gratuités sont maintenues, et viennent en complément

– 30 minutes gratuites, tous les jours

– Samedi après-midi gratuit en zone rouge et samedi toute la journée, gratuit en zone verte

– Parking Brauhauban et Verdun gratuits le samedi après-midi (de 13h à 19h)

Pour le stationnement de surface, vous devrez donc vous acquitter d’un droit de stationnement (sur les horodateurs ou via les applications mobiles)

– Du lundi au vendredi de 9h à 18h gratuit entre 12h et 14h

– Samedi de 9h à 12h (uniquement en zone rouge)

TARBES Rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 38

English :

Traders’ unpacking, 9am to 7pm.

The town center will be pedestrianized from Place Verdun. Access to the Brauhauban parking lot will be possible via rue Larrey and the passageway in front of the Conservatoire.

Take advantage of free parking!

In red and green zones, parking will be free from 6pm instead of 7pm. The other free parking zones remain unchanged:

– 30 minutes free, every day

– Free Saturday afternoon parking in red zones and free all-day Saturday parking in green zones

– Brauhauban and Verdun parking lots free on Saturday afternoons (1pm to 7pm)

For surface parking, you will have to pay a parking fee (on pay and display machines or via mobile applications):

– Monday to Friday, 9am to 6pm, free between 12pm and 2pm

– Saturday, 9am to 12pm (red zone only)

