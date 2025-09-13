La grande braderie Le Mans

La grande braderie Le Mans samedi 13 septembre 2025.

La grande braderie

Centre-ville Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 08:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

La braderie du Mans aura lieu le samedi 13 septembre 2025.

Les vendeurs particuliers sont invités à se joindre à la grande braderie, au centre-ville du Mans, aux côtés des vendeurs professionnels sédentaires et non sédentaires. Deux secteurs sont réservés aux particuliers la place d’Alger et la place des Jacobins, sur inscription auprès du service des Droits de place, 38 bis, place des Comtes-du-Maine, au Mans, du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Le coût de l’emplacement est un forfait de 21 € pour quatre mètres linéaires maximum. .

Centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 22 dplace@lemans.fr

English :

The Le Mans braderie will take place on Saturday, September 13, 2025.

German :

Die Braderie in Le Mans findet am Samstag, den 13. September 2025 statt.

Italiano :

La braderie di Le Mans si svolgerà sabato 13 settembre 2025.

Espanol :

La braderie de Le Mans tendrá lugar el sábado 13 de septiembre de 2025.

L’événement La grande braderie Le Mans a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Le Mans