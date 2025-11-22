LA GRANDE BRADERIE LA MAISON DU VÉLO Toulouse

LA GRANDE BRADERIE

LA MAISON DU VÉLO 12 Boulevard Bonrepos Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

La Grande Braderie revient à la Maison du Vélo !

C’est l’occasion rêvée de repartir avec un vélo d’occasion révisé et prêt à rouler, tout en soutenant une démarche locale et écologique. Les vélos proviennent de leurs flottes de location entretenus et bichonnés par les mécaniciens, ils entament une deuxième vie entre de bonnes mains… les vôtres peut-être !

Bon à savoir

– Entrée libre, premiers arrivés, premiers servis !

– Toutes tailles de vélos sont représentées et les prix sont très attractifs.

– Des conseillers sont présents sur place pour vous aider à dégotter votre nouvelle monture. .

LA MAISON DU VÉLO 12 Boulevard Bonrepos Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 40 64 72 contact@maisonduvelotoulouse.com

English :

The Grande Braderie returns to the Maison du Vélo!

German :

Der große Ausverkauf kehrt in das Maison du Vélo zurück!

Italiano :

La Grande Braderie torna alla Maison du Vélo!

Espanol :

¡La Grande Braderie vuelve a la Maison du Vélo!

