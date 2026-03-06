La grande chasse au trésor Pâques à Panloy Château de Panloy Port-d’Envaux

La grande chasse au trésor Pâques à Panloy

Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif réduit

Moins de 5 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La Fabrique de Pâques du Château de Panloy est en panne ! Les enfants sont invités à explorer les ateliers magiques de Pippin, résoudre des défis et réveiller la fabrique de sucreries. Une aventure ludique avec petit goûter et atelier créatif.

Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23 contact@panloy.com

English :

The Easter factory at Château de Panloy is on the fritz! Children are invited to explore Pippin’s magical workshops, solve challenges and awaken the candy factory. A fun adventure with a snack and creative workshop.

L’événement La grande chasse au trésor Pâques à Panloy Port-d’Envaux a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge