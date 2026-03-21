La grande chasse aux œufs au Domaine de Brou ! Noyant-de-Touraine
La grande chasse aux œufs au Domaine de Brou ! Noyant-de-Touraine samedi 4 avril 2026.
La grande chasse aux œufs au Domaine de Brou !
Route de Brou Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le temps d’une journée, le parc du Domaine de Brou se transforme en terrain d’aventure pour les enfants !
Un moment ludique et convivial pour les enfants de 3 à 10 ans.
Au programme chasse aux œufs, course à l’œuf, atelier créatif. 1 ballotin de chocolats offert à chaque enfant.
Le temps d’une journée, le parc du Domaine de Brou se transforme en terrain d’aventure pour les enfants !
Un moment ludique et convivial pour les enfants de 3 à 10 ans.
Chaque session (10h-12h, 13h-15h ou 15h30-17h30) accueille 30 enfants maximum, répartis en 3 groupes de 10 pour profiter pleinement des activités chasse aux œufs, atelier décoration et course à l’œuf.
À la fin des activités, chaque enfant reçoit sa récompense chocolatée et un goûter.
Réservez vite, les places sont limitées www.billetweb.fr/paques-au-domaine-de-brou 5 .
Route de Brou Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 80 80 contact@domainedebrou.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For one day, the Domaine de Brou park is transformed into an adventure playground for children!
A fun and friendly event for children aged 3 to 10.
On the program: egg hunt, egg race, creative workshop. 1 box of chocolates for each child.
L’événement La grande chasse aux œufs au Domaine de Brou ! Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme