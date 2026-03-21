La grande chasse aux œufs au Domaine de Brou !

Route de Brou Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le temps d’une journée, le parc du Domaine de Brou se transforme en terrain d’aventure pour les enfants !

Un moment ludique et convivial pour les enfants de 3 à 10 ans.

Au programme chasse aux œufs, course à l’œuf, atelier créatif. 1 ballotin de chocolats offert à chaque enfant.

Le temps d’une journée, le parc du Domaine de Brou se transforme en terrain d’aventure pour les enfants !

Un moment ludique et convivial pour les enfants de 3 à 10 ans.

Chaque session (10h-12h, 13h-15h ou 15h30-17h30) accueille 30 enfants maximum, répartis en 3 groupes de 10 pour profiter pleinement des activités chasse aux œufs, atelier décoration et course à l’œuf.

À la fin des activités, chaque enfant reçoit sa récompense chocolatée et un goûter.

Réservez vite, les places sont limitées www.billetweb.fr/paques-au-domaine-de-brou 5 .

Route de Brou Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 80 80 contact@domainedebrou.com

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English :

For one day, the Domaine de Brou park is transformed into an adventure playground for children!

A fun and friendly event for children aged 3 to 10.

On the program: egg hunt, egg race, creative workshop. 1 box of chocolates for each child.

L’événement La grande chasse aux œufs au Domaine de Brou ! Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme