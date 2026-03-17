La grande chasse aux oeufs PréhistoSite Brassempouy

La grande chasse aux oeufs

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06 12:30:00

Date(s) :

2026-04-06

La grande chasse aux œufs

> 11h00 TOP DÉPART de la chasse! En quête de jetons, une fois récoltés, les enfants gagneront des chocolats

> Jeux pour les plus petits

> Concours de tir au propulseurs avec des cadeaux à gagner

> 15h15 atelier de décoration d’œufs à la mode préhistorique

La grande chasse aux œufs

> 11h00 TOP DÉPART de la chasse! En quête de jetons, une fois récoltés, les enfants gagneront des chocolats

> Jeux pour les plus petits

> Concours de tir au propulseurs avec des cadeaux à gagner

> 15h15 atelier de décoration d’œufs à la mode préhistorique .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr

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English : La grande chasse aux oeufs

The great egg hunt

> 10:30 a.m. TOP START for the hunt! In search of tokens, once collected, children will win chocolates

> Games for the little ones

> Thruster shooting contest with prizes to be won

> 3:15pm prehistoric egg-decorating workshop

L’événement La grande chasse aux oeufs Brassempouy a été mis à jour le 2026-03-17 par Landes Chalosse