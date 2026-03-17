La grande chasse aux oeufs PréhistoSite Brassempouy
La grande chasse aux oeufs PréhistoSite Brassempouy lundi 6 avril 2026.
La grande chasse aux oeufs
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06 12:30:00
Date(s) :
2026-04-06
La grande chasse aux œufs
> 11h00 TOP DÉPART de la chasse! En quête de jetons, une fois récoltés, les enfants gagneront des chocolats
> Jeux pour les plus petits
> Concours de tir au propulseurs avec des cadeaux à gagner
> 15h15 atelier de décoration d’œufs à la mode préhistorique
La grande chasse aux œufs
> 11h00 TOP DÉPART de la chasse! En quête de jetons, une fois récoltés, les enfants gagneront des chocolats
> Jeux pour les plus petits
> Concours de tir au propulseurs avec des cadeaux à gagner
> 15h15 atelier de décoration d’œufs à la mode préhistorique .
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr
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English : La grande chasse aux oeufs
The great egg hunt
> 10:30 a.m. TOP START for the hunt! In search of tokens, once collected, children will win chocolates
> Games for the little ones
> Thruster shooting contest with prizes to be won
> 3:15pm prehistoric egg-decorating workshop
L’événement La grande chasse aux oeufs Brassempouy a été mis à jour le 2026-03-17 par Landes Chalosse