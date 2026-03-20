La grande chasse aux œufs du Republic Corner Poitiers
La grande chasse aux œufs du Republic Corner Poitiers dimanche 5 avril 2026.
La grande chasse aux œufs du Republic Corner
19 Rue de la République Poitiers Vienne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La Chasse aux Œufs Géante du Republic Corner revient pour 2026 !
Le 5 avril, préparez vos paniers et ouvrez l’œil ! 150 enfants maximum auront la chance de partir à la recherche des délicieux chocolats Rannou-Métivier, disséminés dans tout le Republic Corner… et sur la terrasse si le soleil est au rendez-vous !
Au programme
– 11h-12h Chasse aux œufs géante avec Rannou-Métivier (places limitées 5 € par enfant, gratuit pour les parents)
– 14h Cosmic Boum spéciale Pâques en partenariat avec le Futuroscope (option combinée chasse + boum 8 €)
⚠️ Les places sont limitées réservez vite pour ne pas manquer cet événement gourmand et festif ! .
19 Rue de la République Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 41 50 20
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English : La grande chasse aux œufs du Republic Corner
L’événement La grande chasse aux œufs du Republic Corner Poitiers a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Grand Poitiers