La grande chasse aux œufs Domaine de Menez Meur Hanvec

Hanvec

La grande chasse aux œufs

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les Korrigans du domaine de Menez Meur vous ont préparé une grande chasse aux œufs ! À chaque œuf, un indice sur les animaux de la ferme et la nature bretonne. Saurez-vous les déchiffrer ?

À gagner un souvenir sorti tout droit du trésor des Korrigans ! Un livret-jeu adapté pour les tous petits de 3 à 5 ans et un second pour les plus de 6 ans et toute la famille !

Gratuit et disponible à l’accueil.

Durée 1h30 pour les plus grands, 1h pour les plus petits.

– Prévoir bottes et imperméables en cas de pluie. .

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

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English : La grande chasse aux œufs

L’événement La grande chasse aux œufs Hanvec a été mis à jour le 2026-04-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS