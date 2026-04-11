La grande chasse aux œufs Domaine de Menez Meur Hanvec
La grande chasse aux œufs Domaine de Menez Meur Hanvec samedi 11 avril 2026.
Hanvec
La grande chasse aux œufs
Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Les Korrigans du domaine de Menez Meur vous ont préparé une grande chasse aux œufs ! À chaque œuf, un indice sur les animaux de la ferme et la nature bretonne. Saurez-vous les déchiffrer ?
À gagner un souvenir sorti tout droit du trésor des Korrigans ! Un livret-jeu adapté pour les tous petits de 3 à 5 ans et un second pour les plus de 6 ans et toute la famille !
Gratuit et disponible à l’accueil.
Durée 1h30 pour les plus grands, 1h pour les plus petits.
– Prévoir bottes et imperméables en cas de pluie. .
Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
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English : La grande chasse aux œufs
L’événement La grande chasse aux œufs Hanvec a été mis à jour le 2026-04-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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